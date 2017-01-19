Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Ocak 2017 Perşembe 13:18

Boğaziçi, Akova ve Yıldırım “doludan zarar gören bölge” ilan edildi

Boğaziçi, Akova ve Yıldırım 'doludan zarar gören bölge” ilan edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 

Boğaziçi, Akova ve Yıldırım “doludan zarar gören bölge” ilan edildi

Genel Tarım Sigortası Fonu, doludan zarar gören Boğaziçi, Akova ve Yıldırım’lı patates üreticilerinden, 25 Ocak mesai bitimine kadar başvuru ve zarar değerlendirme formu doldurup Tarım Dairesi veya Genel Tarım Sigortası’na teslim etmesini istedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Fon Yönetim Kurulu 17 Ocak’ta yaptığı toplantıda Saptama ve Değerlendirme Komitesi raporu ışığında Kasım ve Aralık aylarında Boğaziçi, Akova ve Yıldırım köylerinde yağan dolu nedeniyle bu köyleri ‘doludan zarar gören bölge’ ilan etti.

Açıklamada, bu kapsamda 2016 Sonbahar Patates bitkilerinin zarar tespitlerinin yapılabilmesi için üreticilerin belirtilen süre içerisinde form doldurup ilgili daire ve fona teslim etmesi duyuruldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dürüst Avcılık Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldi… Bakan Dürüst Avcılık Federasyonu yetkilileri ile...
DP GENEL BASKANI SERDAR DENKTAS BASIN ACIKLAMASI DP GENEL BASKANI SERDAR DENKTAS BASIN ACIKLAMASI
YKP YÜRÜTME KURULU ÜYESİ KANATLI, CAS ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI DEĞERLENDİRDİ YKP YÜRÜTME KURULU ÜYESİ KANATLI, CAS ÇALIŞANLARININ...
Yalınkaya: Sendikalarımızı yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir Yalınkaya: Sendikalarımızı yıkmaya kimsenin gücü...
Şans bu kez Mağusa’ya güldü Şans bu kez Mağusa’ya güldü
TC DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NDAN GKK’YA HİBE EDİLEN 2 BOT TESLİM EDİLDİ TC DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NDAN GKK’YA...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Bakan Dürüst Avcılık Federasyonu yetkilileri...

Haberi Oku