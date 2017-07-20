BOĞAZDA KORKUTAN KAZA

Kazada HT 486 plakalı arac reklam tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle yol kenarındaki otlar alev aldı. Olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Meydana gelen kazada 56 yaşındaki Yusuf Yiğit yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araç, Özyüksel Mobilya aitti.
Kazada HT 486 plakalı arac reklam tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle yol kenarındaki otlar alev aldı. Olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Meydana gelen kazada 56 yaşındaki Yusuf Yiğit yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araç, Özyüksel Mobilya aitti.