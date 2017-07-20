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20 Temmuz 2017 Perşembe 13:39

BOĞAZDA KORKUTAN KAZA

BOĞAZDA KORKUTAN KAZA
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Girne Bogaz mevkiinde az önce trafik kazası meydana geldi.

 Kazada HT 486 plakalı arac reklam tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle yol kenarındaki otlar alev aldı. Olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Meydana gelen kazada 56 yaşındaki Yusuf Yiğit yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araç, Özyüksel Mobilya aitti.  
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