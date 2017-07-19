BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törende, Boğaz Şehitliği’ndeki anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde Bayraklar göndere çekildi, şehitlik özel defteri imzalandı.

Özel defteri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı imzaladı.

Tören, şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından sona erdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK adına 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri, üst düzey yetkililer ve askeri erkan katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şehitlik özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürlük içinde insanca bir yaşam sürebilmesi için canlarınızı feda ettiniz. Gösterdiğiniz büyük fedakarlık sayesinde bugün, geleceğe daha güvenle bakabiliyoruz.

Koşullar ne olursa olsun, bu adada en az Rumlar kadar hak sahibi bir toplum olmanın bilinci içerisinde, her alanda örgütlenmemizi en üst düzeye çıkararak mücadelemizi sürdüreceğiz. Var olmanın temel ilkeleri, eşitlik, özgürlük ve güvenlik olmaya devam edecektir. Hiçbir güç bizi bu temelden uzaklaştıramayacaktır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 43. Yılında sizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.”