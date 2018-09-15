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Boğaz Piknik Alanı Temizlendi

Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Orman Dairesi’nin tasarrufunda bulunan Girne Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik çalışması yaptı.

Boğaz Piknik Alanı Temizlendi

Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Orman Dairesi’nin tasarrufunda bulunan Girne Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik çalışması yaptı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:02
Boğaz Piknik Alanı Temizlendi

Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Orman Dairesi’nin tasarrufunda bulunan Girne Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik çalışması yaptı.


Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 3 hafta önce temizlik çalışması yapılan bölgede bugün toplanan çöp poşetleri, küçük bir kamyoneti doldurdu.


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Girne Boğaz Piknik Alanı’nı pilot bölge seçtiklerini ifade etti.


Nidai Güngördü, belediyenin temizlik şubesi ekiplerinin kentte 365 gün temizlik yaptıklarını belirterek, “vatandaş çöpünü yere atsın işçiler temizlesin” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi.


Güngördü, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılarak vatandaşın çevreye karşı duyarlılığının artırılabileceğine işaret ederek, daha önce bir çok bölgede bildiri dağıttıklarını hatırlattı.

Son Güncelleme: 15.09.2018 13:41
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