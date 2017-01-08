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08 Ocak 2017 Pazar 13:38

BOĞAZ-BOĞAZTEPELİLERDEN SU BORULARININ YOLLARI TAHRİP ETMESİNE TEPKİ

BOĞAZ-BOĞAZTEPELİLERDEN SU BORULARININ YOLLARI TAHRİP ETMESİNE TEPKİ
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BOĞAZ-BOĞAZTEPE ÇEVRE VE KÜLTÜR KORUMA DERNEĞİ SALI GÜNÜ YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

 Boğaz-Boğaztepe Çevre ve Kültür Koruma Derneği, su borusu döşeme çalışmaları sırasında yollarda ve çevrede meydana gelen tahribatı yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edecek.

Dernekten yapılan açıklamada, bu amaçla salı günü saat 16.00’da İskele-Boğaz ve Boğaz-Boğaztepe kavşağında toplanıp yürüyüş düzenleneceği ve basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

Devlet Su İşlerinin (DSİ) su boruları döşeme çalışmaları ve ihmalleri sonucu yollarda ve çevrede tahribatlar meydana geldiği belirtilen açıklamada, tüm uyarılara rağmen, DSİ ve Karayolları Dairesi’nin gerekli asfaltlama ve bakımı yapmadığı savunuldu.

Açıklamada, Boğaz-Boğaztepe-Yarköy ve İskele-Boğaz yollarında bu yüzden can ve mal emniyetinin her an tehlikede olduğu kaydedildi.


 
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