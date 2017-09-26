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26 Eylül 2017 Salı 07:21

Bmgk Arakan Gündemiyle Tekrar Toplanacak

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kapalı oturumlarda görüştüğü için eleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 Eylül'de açık oturum düzenleyecek.

Bmgk Arakan Gündemiyle Tekrar Toplanacak
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GÜVENLİK KONSEYİ, MYANMAR'DA ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK DEVAM EDEN ŞİDDET OLAYLARINI BU KEZ AÇIK OTURUMDA GÖRÜŞECEK

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kapalı oturumlarda görüştüğü için eleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 Eylül'de açık oturum düzenleyecek.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft'ın Myanmar'daki şiddet olaylarını ve Arakanlı Müslümanların durumunu görüşmek üzere BMGK'dan tekrar toplanmasını talep ettiklerini açıklamasının ardından konsey üyesi 6 ülkenin daha talebiyle toplantı kararı alındı.

BMGK, Arakan'daki şiddet olaylarını bu kez açık oturumda görüşecek. Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BMGK üyesi ülkeleri Arakan'daki durum hakkında bilgilendirecek.

Konsey, daha önce de Arakan gündemiyle iki kez toplanmış ancak kapalı kapılar arkasında gerçekleşen oturumlar uluslararası sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, BMGK'nın Myanmar'daki şiddet olaylarını kapalı kapılar arkasında görüşmesinin "işe yaramadığı" ve Myanmarlı yetkililere ve güvenlik güçlerine "işlerini yapması konusunda yeşil ışık yaktığı" eleştirisinde bulunmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların sayısının 436 bine ulaştığını açıklamış, korumasız Arakanlı Müslümanların insan tacirlerinin kurbanı olabileceği yönünde uyarı yapmıştı.


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