BM’den flaş Filistin kararı

Gelen son dakika haberine göre BM, İsrail’in 15 kişiyi öldürmesinin ardından dün Filistin gündemiyle toplantı yapacak.

Açıklamaya göre Filistin’le ilgili önemli teklif Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi olan Kuveyt’ten geldi. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkat çeken Kuveyt, Gazze gündemiyle toplantı yapılmasını istedi. Talebin kabul edilmesi üzerine genel kurulda kapalı oturum yapılmasına karar verildi.

İSRAİL YİNE KATLİAM YAPTI

Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı düzenlenen Toprak Günü’nün 42. yılında Filistinliler “Büyük Dönüş Yürüyüşü” için harekete geçti. İsrail’in gerçek mermiyle müdahalede bulunduğu olaylarda bin 400 kişinin yaralandığı 15 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.