banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116550
ALTIN
158.699
DOLAR
3.7677
STERLİN
5.0991
EURO
4.5457
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda...
Gazimağusa'da Kundaklama
Gazimağusa'da Kundaklama
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256

BM’den dünya için ‘kırmızı alarm’ uyarısı

BM’den dünya için ‘kırmızı alarm’ uyarısı

02 Ocak 2018 Salı 08:54
BM’den dünya için ‘kırmızı alarm’ uyarısı
banner238

BM Genel Sekreteri Guterres, kriz, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, sosyal eşitsizliğin arttığı dünyayı 2018 yılında yeni tehlikelerin beklediği uyarısını yaptı. Guterres, “alarm seviyesini kırmızıya çıkarıyorum” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yeni yıl konuşmasında, dünyayı 2018 yılında da bekleyen tehlikelere karşı uyardı. Guterres, “2018’in ilk gününde, alarm çalıyorum. Dünyamız için alarm seviyesini kırmızıya çıkarıyorum” uyarısını yaptı.

Guterres, BM Genel Sekreterliği görevini üstlendiği 2017 yılına atıfta bulunarak, geçen yılki konuşmasında 2017 yılını “barış yılı” yapma çağrısını hatırlattı ve “Maalesef tam tersi oldu” dedi. Guterres, 2017 yalında krizlerin arttığına ve yeni tehlikelerin oluştuğuna dikkat çekti.

Guterres pazar günü yayımlanan yeni yıl konuşmasında yaptığı uyarıyı başta, Soğuk Savaş Dönemi’nden bu yana hiç olmadığı kadar artan nükleer silah endişesine dayandırdı.

“KRİZLERİ VE NEFRETİ ANCAK BERABER YENEBİLİRİZ”

Uluslararası toplumu birlik olmaya çağıran BM Genel Sekreteri, “sorunların ancak birlik olunarak aşılabileceğini” vurguladı. Guterres, “Krizleri aşabilir, nefreti yenebilir ve ortak değerleri savunabiliriz. Ancak bunu sadece birlikte yapabiliriz” şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri, iklim değişikliğinin etkileri, artan sosyal eşitsizlik ve insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, “Milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının artışa geçtiğini” belirtti.

“Buna karşı ancak birlikte mücadele edebiliriz, geleceğimiz buna bağlı” diyen Antonio Guterres, dünya genelinde devlet ve hükümet başkanlarına da çağrı yaptı. BM Genel Sekreteri, ortak hedeflerle insanlardaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesini istedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DR. EMİNE GÜLLÜELLİ,“EMZİRMEK, HAMİLELİK KİLOLARININ DAHA KOLAY VERİLMESİNE YARDIMCI OLUR”
DR. EMİNE GÜLLÜELLİ,“EMZİRMEK, HAMİLELİK KİLOLARININ DAHA KOLAY VERİLMESİNE YARDIMCI OLUR”
NAMIK KEMAL MEYDANI 2018’İ COŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILADI
NAMIK KEMAL MEYDANI 2018’İ COŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILADI
773 araca ileri işlem...
773 araca ileri işlem...

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim