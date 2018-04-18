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Bm Genel Sekreterliği’nden “kıbrıs Özel Danışmanı Ataması Yapılmadı” Açıklaması

DUJARRİC: “(ATAMAYA İLİŞKİN) BİR AÇIKLAMA YAPMA NOKTASINDA DEĞİLİZ... SPEKÜLASYON HER ZAMAN YAPILIR””

Bm Genel Sekreterliği’nden “kıbrıs Özel Danışmanı Ataması Yapılmadı” Açıklaması

DUJARRİC: “(ATAMAYA İLİŞKİN) BİR AÇIKLAMA YAPMA NOKTASINDA DEĞİLİZ... SPEKÜLASYON HER ZAMAN YAPILIR””

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:27
Bm Genel Sekreterliği’nden “kıbrıs Özel Danışmanı Ataması Yapılmadı” Açıklaması
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DUJARRİC: “(ATAMAYA İLİŞKİN) BİR AÇIKLAMA YAPMA NOKTASINDA DEĞİLİZ... SPEKÜLASYON HER ZAMAN YAPILIR””

Lefkoşa, 18 Nisan 18 (.): BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanlığı’na herhangi bir atama yapılmadığını belirtti.

Temmuz 2017’den sonra ilk kez buluşan iki liderin de bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başladığı anlamı taşımadığını çok açık dile getirdiğine işaret eden Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin her zaman olduğu gibi taraflara yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Stephane Dujarric dün New York’ta BM Genel Merkezi’nde düzenlediği günlük basın toplantısında Kıbrıs ile ilgili soruları da yanıtladı.

Dujarric, Amerikalı Diplomat Rosemary DiCarlo’nun BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı olarak atanacağı yönündeki Rum kaynaklı haberin doğruluğuna ilişkin soruyu yanıtında, şu an böylesi bir atamayla ilgili açıklama yapma noktasında olmadıklarını söyledi.

BM’nin bulunduğu her yerde Genel Sekreter’in kendisi açıklayana kadar ne yapacağına ilişkin spekülasyonların her zaman yapıldığını kaydeden Dujarric, “Teoride her şey mümkün ancak şu an böyle bir açıklama yapma noktasında değiliz” dedi.

Stephane Dujarric, BM’nin ev sahipliğinde iki liderin yaklaşık 2 saat baş başa açık ve samimi bir görüşme yaptığını ancak Temmuz 2017’den sonra ilk kez buluşan iki liderin de bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başladığı anlamı taşımadığını çok açık dile getirdiğini belirtti.

Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin her zaman olduğu gibi taraflara yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Görev süresi 31 Mart 2018’de sona eren Jeffrey Feltman’ın yerine BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı olarak atanan Rosemary DiCarlo’nun 1 Mayıs’ta iş yapması bekleniyor. Rum basınında bir süredir "Özel Danışman" konusunda ABD\'li diplomat Dicarlo\'nun ismiyle ilgili iddialar ortaya atılıyor.


(FEZ/HÖ)
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