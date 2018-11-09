Bm Barış Gücü’nden Denya Açıklaması

Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.): Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Denya’daki camide bugün yapılması planlanan ibadetin gerçekleşememesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Siddique, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, BM Barış Gücü’nün, tüm toplulukların, Denya camisinde gelecekte planlanacak bir ibadet de dahil olmak üzere, dini yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmaya kararlı olduğunu kaydetti

Aleem Siddique, ada genelinde ibadet özgürlüğü dahil, dinler arası diyalog ve güven artırmaya yönelik faaliyetlere "sarsılmaz desteklerini" yineledi.

(FEZ)



