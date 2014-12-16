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BM Özel Danışmanı Eıde Adaya Geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide dün gece geç saatlerde adaya geldi. Bugün BM müzakere heyetiyle toplantılar yapacak olan Eide, bu akşam 18.30’da Ledra Palace Otel’de basın mensupları ve sivil toplum örgütlerine yönelik Christmas resepsiyonu verecek. Yarın saat 11.00’de Kıbrıslı Rum Müzakereci Mavroyannis’le, 12.30’da ise Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun’la görüşecek olan Eide'nin görüşmeden sonra adadan ayrılması bekleniyor.

BM Özel Danışmanı Eıde Adaya Geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide dün gece geç saatlerde adaya geldi. Bugün BM müzakere heyetiyle toplantılar yapacak olan Eide, bu akşam 18.30’da Ledra Palace Otel’de basın mensupları ve sivil toplum örgütlerine yönelik Christmas resepsiyonu verecek. Yarın saat 11.00’de Kıbrıslı Rum Müzakereci Mavroyannis’le, 12.30’da ise Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun’la görüşecek olan Eide'nin görüşmeden sonra adadan ayrılması bekleniyor.

16 Aralık 2014 Salı 10:32
BM Özel Danışmanı Eıde Adaya Geldi
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EIDE YARIN MÜZAKERECİ OLGUN’LA GÖRÜŞECEK

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide dün gece geç saatlerde adaya geldi.

Bugün BM müzakere heyetiyle toplantılar yapacak olan Eide, bu akşam 18.30’da Ledra Palace Otel’de basın mensupları ve sivil toplum örgütlerine yönelik Christmas resepsiyonu verecek.

Yarın saat 11.00’de Kıbrıslı Rum Müzakereci Mavroyannis’le, 12.30’da ise Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun’la görüşecek olan Eide'nin görüşmeden sonra adadan ayrılması bekleniyor.

OLGUN: “MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASI İLE İLGİLİ FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLECEK”

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun, görüşmede son toplantının ardından yaşanan gelişmelerin değerlendirileceğini ve önümüzdeki dönemde müzakerelerin yeniden başlaması ile ilgili fırsatların değerlendirileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının hala müzakere masasında olduğunu hatırlatan Olgun, görüşmede Rum tarafının masaya dönmesi ile ilgili olasılıkların değerlendirileceğini belirtti.

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