BM'nin Kıbrıs'ta görev süresi doluyor, BM Kıbrıs'tan Çekilecek mi!

Kıbrıs Konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından şimdi gözler Birleşmiş Milletlere çevrildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, 19 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi verecek.

Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresine ilişkin karar ise 24 temmuz’da Güvenlik Konseyi’nde görüşülecek.

Kıbrıs Konferansının anlaşma ile sonuçlanmamasının ardından Birleşmiş Millerler Barış Gücünün Adadaki misyonunun ne olacağı da merak konusu oldu. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü’nün görev süresinin ne olacağı sorularına yanıt aranırken konuyla ilgili rapor Güvenlik Konseyinin gündemine geliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temmuz ayı başkanlığını yürüten Çin Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Liu Jieyi’nin açıkladığı programa göre BM Genel Sekreteri’nin, Barış Gücüne ilişkin raporu yarın Güvenlik Konseyi’ne sunulacak.

Raporun sunulmasının ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne katkıda bulunan ülkeleri 13 Temmuz’da bilgilendirecek.

Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Crans Montana Süreciyle ilgili ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne 19 Temmuz’da bilgi verilmesi bekleniyor.

Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücünün görev süresinin 6 ay daha uzatılacağı kararının benimsenmesine ilişkin toplantısı 24 Temmuz Pazartesi günü görüşülecek.

BM Kıbrıs Barış Gücü’nün görev süresi 31 temmuz’da doluyor.