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BM Güvenlik Konseyi’nden Kıbrıs sorunun çözümü için taraflara çağrı

BM Güvenlik Konseyi’nden Kıbrıs sorunun çözümü için taraflara çağrı

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:11
BM Güvenlik Konseyi’nden Kıbrıs sorunun çözümü için taraflara çağrı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in raporundaki öneriler doğrultusunda Kıbrıs sorununun çözümü için tüm taraflara "gecikmeksizin yapıcı, açık ve yaratıcı bir çalışma içine girmeleri" çağrısında bulundu.

 

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs raporu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki kapalı oturumda ilk kez görüşüldü.

 

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan BM Güvenlik Konseyi Başkanı Sacha Sergio Llorenti Soliz, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun BMGK'yi, Guterres'in Kıbrıs raporu hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

 

Konseyin ekim ayı dönem başkanı Soliz, BMGK'nin Kıbrıs'ta ''BM kararları ile uyumlu, iki toplumlu, iki bölgeli ve müzakere edilmiş kapsamlı bir çözümü'' desteklediğini ifade etti.

 

BM Güvenlik Konseyi, toplantının ardından yaptığı ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü için tüm taraflara Genel Sekreter Guterres'in raporundaki öneriler doğrultusunda "gecikmeksizin yapıcı, açık ve yaratıcı bir çalışma içine girmeleri" çağrısı yaptı.

 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın brifinginde, Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un istişarelerde bulunmak üzere Çarşamba günü Ada'da olacağını söyledi.

 

BM GENEL SEKRETERİ’NİN KIBRIS RAPORU

 

BM Genel Sekreteri Guterres, 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporunda, "Ada'da iki toplum arasında kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

Sonuç vermeyen ve sonu olmayan bir sürecin geride kaldığını, Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün sürdürülemeyeceğine dair yaygın bir anlayış olduğunu kaydeden Antonio Guterres, "Kıbrıslıların, sadece net bir ufukta başarılabilecek kalıcı bir barışın getirebileceği ortak bir geleceği hak ettiğine inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

 

Guterres, Ada'da çözümün gelecekte her Kıbrıslının koşullarını iyileştireceğine değinerek, taraflar beklentilerinden daha azını kabul etse de çözümün büyüme, refah ve geleceğe dönük güven fırsatları sunacağına işaret etmişti.

 

“YENİ FİKİRLERE İHTİYAÇ DUYULABİLİR”

 

İki tarafın da müzakere konusundaki istekliliği göz önünde bulundurularak "bundan sonraki sürece aciliyet duygusuyla iyi bir şekilde hazırlanılması" gerektiğini belirten BM Genel Sekreteri Guterres, yeni bir çabadan sonuç alınabilmesi için "yeni fikirlere ihtiyaç duyulabileceği" yorumunu yapmıştı.

 

Guterres, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için BM Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'den Ada'ya giderek istişarelerini sürdürmesini isteyeceğini aktarmıştı.

 

Antonio Guterres raporunda ayrıca, tam teşekküllü müzakerelere yeniden başlamadan önce taraflardan "başlangıç noktası" konusunda anlaşmalarını istemişti.

 

"Bir kez daha Kıbrıs'ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini yineliyorum." değerlendirmesinde bulunan Guterres, doğal kaynakların, tarafları karşılıklı kabul edilebilir ve kalıcı bir çözüm bulunması konusunda çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini ifade etmişti.

 

Son Güncelleme: 31.10.2018 09:29
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