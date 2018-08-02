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BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs için istişarelerin tamamlanmasını bekliyor

BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs için istişarelerin tamamlanmasını bekliyor

02 Ağustos 2018 Perşembe 05:57
BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs için istişarelerin tamamlanmasını bekliyor

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Stephen Hickey, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs'ta siyasi sürece ilişkin bir sonraki adımın ne olacağını BM Genel Sekreteri'nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla istişarelerini tamamlamasının ardından değerlendireceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devralan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs sorununa ilişkin yöneltilen soruya ise İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Stephen Hickey yanıt verdi.  BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla istişareler gerçekleştirdiğini belirten Hickey, "BMGK, siyasi süreci yeniden başlatmanın mümkün olup olmadığını anlamak için istişarelerin desteklenmesi görüşünde." dedi. 

Lute'ın Kıbrıs ziyareti ve istişareleri tamamlamasının ardından BMGK'yi bilgilendireceğini belirten Hickey, "Değerlendirmeleri alınca siyasi sürece ilişkin bir sonraki adımın ne olacağına dair hesaplamalar yapacağız." ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 02.08.2018 09:34
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