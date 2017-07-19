BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eıde Güvenlik Konseyi'ni Bilgilendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Karşılıklı suçlama oyununun zamanı değil diye düşünüyorum. Herkes, sadece kendileri haklıydı diğerleri hatalıydı görüşünde. Crans-Montana'da Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının ortak bir başarısızlık olduğunu kabul etmek zorundayız" dedi.

"KARŞILIKLI SUÇLAMA OYUNUNUN ZAMANI DEĞİL”

“CRANS-MONTANA’DA ORTAK BAŞARISIZLIK OLDUĞUNU KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ”

“BM OLARAK TEK PARAMETREMİZ ADANIN BİRLEŞMESİ"

"LİDERLER SORUNUN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDAKİ ÇABALARI DEVAM ETTİRME KARARI ALIRSA BM HER ZAMAN HAZIR AMA ADADA VE ÇEVRESİNDEKİ GELİŞMELERE BAKILDIĞINDA ŞİMDİLİK BÖYLE BİR SÜREÇ GÖRMÜYORUZ"

"DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ARTAN GERGİNLİKTEN ENDİŞE DUYUYORUM”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Karşılıklı suçlama oyununun zamanı değil diye düşünüyorum. Herkes, sadece kendileri haklıydı diğerleri hatalıydı görüşünde. Crans-Montana'da Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının ortak bir başarısızlık olduğunu kabul etmek zorundayız" dedi.

Eide, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile birlikte BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) üye ülkelere İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı hakkında bilgi verdi.

BMGK'daki kapalı oturumun ardından basın toplantısı düzenleyen Eide, konseyin Kıbrıs soruna çözüm bulunması için tarafları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

"ORTAK BİR BAŞARISIZLIK"

Eide, "Karşılıklı suçlama oyununun zamanı değil diye düşünüyorum. Herkes, sadece kendileri haklıydı, diğerleri hatalıydı görüşünde. Crans-Montana'da Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının ortak bir başarısızlık olduğunu kabul etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda bulmacanın parçalarını bir araya getirip anlaşmaya varılamadığını belirten Eide, şöyle devam etti:

"Liderler sorunun çözümü konusundaki çabaları devam ettirme kararı alırsa BM her zaman hazır ama adada ve çevresindeki gelişmelere bakıldığında şimdilik böyle bir süreç görmüyoruz. Var olan farklılıkları artırmaktan ziyade çok acil uzlaşı ruhu içinde bir adım atılması gerektiğini düşünüyorum yoksa herhangi bir süreci yeniden başlatmak çok daha zor olacak."

AA muhabirinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Eide, "Doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle artan gerginlikten endişe duyuyorum ve bu durumun olumsuz gelişmelere neden olmamasını umut ediyorum" yanıtını verdi.

Eide'ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Artık bundan sonra başka süreçler olacak Kıbrıs'ta. Ömür boyu bu şekilde bu süreç böyle gidemez" açıklamasıyla ilgili görüşleri de soruldu.

“BİZİM TEK PARAMETREMİZ ADANIN BİRLEŞTİRİLMESİ”

Türk heyetinin Kıbrıs sorununun çözümü için Crans-Montana'ya geldiğini ve gerektiği kadar da orada kalacağını söylediğini hatırlatan Eide, "Dışişleri Bakanı 10 gün boyunca oradaydı ve gerekirse daha uzun süre kalacağını ifade etti. Final konferansı olarak değerlendirilen görüşmeler başarısız olunca da farklı parametrelerin zamanı geldiğini belirtti. Bizim ise BM olarak tek parametremiz adanın birleşmesi" diye konuştu.

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ'NÜN GÖREV SÜRESİ 6 AY DAHA UZATILACAK

BMGK dönem başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi ise BM Kıbrıs Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılacağını açıkladı.



