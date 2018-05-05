BM'den Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara çağrı

GENEL SEKRETER YARDIMCISI BINTOU KEITA 9 MAYIS’TA ADAYA GELİYOR

Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara tekrar masaya oturmaları çağrısında bulundu. Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bintou Keita 9 Mayıs’ta Kıbrıs’a geliyor.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara tekrar masaya oturmaları çağrısında bulundu. Haq, günlük basın brifinginde, Birleşmiş Milletler’in (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bintou Keita'nın 9-11 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kıbrıs sorununun çözümü için tarafların yeniden masaya oturması gerektiğinin altını çizen Farhan Haq, "Keita, (yapacağı ziyarette) Kıbrıs'taki BM Barış Gücü ile Güvenlik Konseyi'nin himayesindeki misyonun gözden geçirilmesine dair tavsiyelerin halihazırdaki uygulanma sürecini değerlendirecek." ifadesini kullandı.

Haq, Bintou Keita'nın ziyarette, adanın her iki tarafından yetkililerin yanı sıra diplomatik ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geleceğini dile getirdi.