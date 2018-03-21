Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117651
ALTIN
167.415
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5270
EURO
4.8136
Sapık Baba Tutuklandı
SAPIK BABA TUTUKLANDI
DİKKAT! YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
İç Çamaşırında Uyuşturucu İle Giriş Yapmak İstedi
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner256
Flaş Haber
Sapık Baba Tutuklandı
Kapat

BM'DE NEVRUZ KUTLAMASI

BM'DE NEVRUZ KUTLAMASI

21 Mart 2018 Çarşamba 09:57
BM'DE NEVRUZ KUTLAMASI
banner238

BM'DE NEVRUZ KUTLAMASI

 Orta Asya'dan Ortadoğu ve Balkanlar'a kadar birçok ülkede baharın gelişini simgeleyen nevruz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde kutlandı.

BM Genel Kurulu'nun 2010 yılında aldığı kararla kabul ettiği ''21 Mart Uluslararası Nevruz Günü'' için BM'de kutlama programı düzenlendi.

Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın BM Daimi Temsilcilikleri tarafından düzenlenen etkinlikte barış ve kardeşlik mesajları verildi.

''DÜNYANIN NEVRUZ RUHUNA İHTİYACI VAR''

Kutlamaya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin yeni başlangıçları, baharın gelişini ve doğanın yenilenmesini simgeleyen nevruzu kutladığını belirten Guterres, ''Nevruz, bize barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına olan bağlılığımızı yenilemek için yeni bir şans veriyor.'' dedi. 

Guterres, dünyadaki çatışmalar, göçmenlerin ve mültecilerin sorunları, dünyanın birçok yerinde artan yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa bakıldığında barış ve adalet için dünyanın nevruz ruhuna ihtiyaç duyduğunu söyledi. 

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da nevruzun 3 bin yıldır Orta Asya'dan Güney Asya ve ve Balkanlar'a kadar birçok ülkede farklı topluluklar tarafından kutlandığını ve bu kutlamanın dil, din, kültürel ve ulusal sınırların ötesine geçtiğini söyledi. 

Nevruzun dayanışma, karşılıklı anlayış ve birbirine saygı duymanın yanı sıra doğa ile uyum içinde yaşamak gibi değerleri barındırdığını belirten Sinirlioğlu, nevruzun milyonları bir araya getirerek de çatışmaların ve istikrarsızlığın yaşandığı bir dünyada barış için ilham kaynağı olduğunu sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Nevruz GünüBirleşmiş Milletler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LEFKOŞA’DA DOWN SENDROMU FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
LEFKOŞA’DA DOWN SENDROMU FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
ERHÜRMAN: “ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
ERHÜRMAN: “ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
3 Saatlik Elektrik Kesintisi…
3 Saatlik Elektrik Kesintisi…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim