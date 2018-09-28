BM Barış Gücü Sözcüsü: “Derinya Kapısı’nın Açılacağına Dair Bize Bilgi Verilmedi”

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Derinya Sınır Kapısı’nın açılacağına dair her iki tarafın da kendilerine bilgi vermediğini belirtti.

Siddique’ın konuya ilişkin TAK’a yaptığı açıklama şöyle:

“Derinya Kapısı’nın açılacağına dair bize bilgi verilmedi. Bizim önceliğimiz, ara bölgeden güvenli ve sağlıklı geçişi sağlamaktır. BM Barış Gücü, gereken sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır alınmaz, her iki tarafla sıkı koordinasyon içinde geçiş kapısının açılmasına olanak tanımaya hazırdır”