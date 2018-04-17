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BM Barış Gücü: “Akıncı İle Anastasiadis Dürüst Ve Açık Şekilde Görüş Alış Verişinde Bulundu”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 2 saatlik baş başa görüşme gerçekleştirdi; daha sonra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da katılımıyla akşam yemeğine geçildi.

BM Barış Gücü: “Akıncı İle Anastasiadis Dürüst Ve Açık Şekilde Görüş Alış Verişinde Bulundu”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 2 saatlik baş başa görüşme gerçekleştirdi; daha sonra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da katılımıyla akşam yemeğine geçildi.

17 Nisan 2018 Salı 06:30
BM Barış Gücü: “Akıncı İle Anastasiadis Dürüst Ve Açık Şekilde Görüş Alış Verişinde Bulundu”
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 2 saatlik baş başa görüşme gerçekleştirdi; daha sonra  BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da katılımıyla akşam yemeğine geçildi.
BM Kıbrıs Barış Gücü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ara bölgede Spehar’ın resmi ikametgahında yer alan baş başa görüşmede, “Akıncı ile Anastasiadis, dürüst ve açık bir şekilde görüş alış verişinde bulundu”.

Son Güncelleme: 17.04.2018 09:35
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