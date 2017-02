BM askerleri de hırsızlığa başladı!

Hafta sonu iznine çıkan BM askerleri Lefkoşa’da bir dükkandan saat çaldı.

Hafta sonu iznine çıkan BM askerleri Lefkoşa’da bir dükkandan saat çaldı. BM askerlerinin hırsızlık anı an be an kameralara yansıdı. Olayın polise intikal etmesiyle, hırsızlar tespit edildi



Hafta sonu iznine çıkan Birleşmiş Milletler askerleri Lefkoşa’da bir dükkandan saat çaldılar. Kamera kayıtlarından tespit edilen askerler polise şikayet edildi, Lefkoşa Adli Şube görevlileri olayın soruşturmasına başladı. Birleşmiş Milletlere bağlı askeri birlikten hafta sonu iznine çıkan 4 asker Lefkoşa’da bir dükkana alışveriş amacıyla girdi. Diğer askerler çalışanları oyalarken askerlerden biri önce dolapları açarak kontrol etti ardından saat reyonunu açarak saatlerden birini alarak cebine koydu. Birleşmiş Milletlere bağlı 4 asker sanki önceden kararlaştırmış gibi dükkanın önüne geldi, biri arka kapıdan diğer üçü ön kapıdan dükkana girdiler.



Askerler saat reyonunda görevliye saatler hakkında fikir sordular ve sonra diğer bölüme geçtiler ancak içlerinden biri tekrar yalnız saatlerin bulunduğu reyona geçti, önce dolapları açarak kontrol etti. Ardından saat dolabını açarak içeriden saatin birini aldı ve cebine sakladı. Daha sonra diğer askerlerle birlikte hiçbir şey olmamış gibi dükkanı terk ettiler.



Hırsızlık yapılan dükkan çalışanı E.G BM askerlerinin yaptığı hırsızlığı Star Kıbrıs’a anlattı; Dükkanımızdan saat çalanlar sıklıkla gelen müşterilerimizden, yani Birleşmiş Milletler de görevli askerler. Cumartesi günü hafta sonu yoğun iş saatleri arasında geldiler. Beni saat reyonuna çağırarak saat fiyatlarını sordular. Bende elimde hesap makinesi ile döviz bazında fiyat verdim. Sonra diğeri bana bazı şeyler sormak için öbür odaya çağırdı ama niyeti beni meşgul etmekmiş. Zira beni diğer reyonda meşgul ederken dolapları karıştırmış, tabi ki bu görüntüleri daha sonra kameradan gördük. Ben diğer taraf geçince o beyaz tenli olan, önce saat reyonların altındaki dolapları açarak kontrol etti. Sonra saat reyonunu açtı ve oradan bir saat aldı, saati cebine sakladı ve arkadaşları ile hiçbir şey olmamış gibi dükkanı terk etti.



Aynı gün yapılan hırsızlığı fark etmediklerini söyleyen dükkan çalışanı, ertesi gün saat reyonundan bir saatin eksik olduğunu fark etmesiyle kamera görüntülerinden hırsızlığı tespit ettiklerini söyledi. Hemen Lefkoşa Adli Şube polis birimine durumu aktardıklarını, görüntüleri verdiklerini söyleyen çalışan, hırsızlığı yapan askerlerin BM birliğinden oldukların tespitinin yapıldığını ifade etti.