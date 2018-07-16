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BKP’den TC Büyükelçisi’ne Eleştiri!

“EĞER HERHANGİ BİR YASA DIŞI FAALİYET VARSA, KIBRIS TÜRK HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜZERİNE GİDİLİR”

BKP’den TC Büyükelçisi’ne Eleştiri!

“EĞER HERHANGİ BİR YASA DIŞI FAALİYET VARSA, KIBRIS TÜRK HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜZERİNE GİDİLİR”

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
BKP’den TC Büyükelçisi’ne Eleştiri!

“EĞER HERHANGİ BİR YASA DIŞI FAALİYET VARSA, KIBRIS TÜRK HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜZERİNE GİDİLİR”

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP), TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin Ceza Yasası’na ilişkin sözlerini eleştirerek, “Eğer herhangi bir yasa dışı faaliyet ve örgüt varsa, Kıbrıs Türk hukuk sistemi içerisinde üzerine gidilir” ifadesini kullandı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin taleplerinin kabul edilmez olduğu savunuldu.

Büyükelçinin, FETO mensuplarının Kuzey Kıbrıs’ta bulunduğu gerekçesiyle polisin telefon dinlemesi yapabilmesi ve KKTC vatandaşlarının yargılanmak üzere Türkiye’ye iade edilebilmesi için talep ettiği yasal düzenlemelerin “tehlikeli olduğu kadar, kabul edilmez” olduğunu kaydedildi.

Açıklamada “Eğer herhangi bir yasa dışı faaliyet ve örgüt varsa, Kıbrıs Türk hukuk sistemi içerisinde üzerine gidilir” denildi.

 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 15:20
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