BKP’den Kıb-Tek’e Eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) keyfi bir yönetim bulunduğunu ve bir çok usulsüzlük yaşandığını iddia etti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İzcan, Kıb-Tek’te yaşanan usulsüzlüklerle ilgili Başsavcılığa yaptıkları suç duyurusu hakkında hiçbir işlem yapılmadığını savunarak, hükümeti yolsuzlukları örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

İzcan ayrıca, Güney Kıbrıs’tan Bakanlar Kurulu kararı ve Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu kararı olmadan elektrik alındığını da öne sürdü.