BKP’den Hükümete Çağrı: “Siyasetle İlgili Yolsuzluk Dosyalarını Mahkemeye Teslim Edin”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, hükümeti yolsuzluk dosyaları ile ilgili adım atmaya çağırdı.



BKP’den yapılan açıklamada, “Yolsuzluklar konusunda büyük iddialarla hükümete gelen partiler, aradan geçen zaman içerisinde ‘sus pus’ olmuşlardır” iddiasında bulunuldu.



Başbakan Tufan Erhürman’ın bir takım dosyaları kamuoyuna açıkladığı hatırlatılan açıklamada, “Suçlamak yetmez, konular hukuk içinde incelenmeli, mevki ve makamlar kullanılarak işlenen suçlar, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” ifadesine yer verildi.



KKTC’de suç patlaması yaşandığı savunulan açıklamada, ceza davalarındaki artışın bunun göstergesi olduğu kaydedildi.



Caydırıcı cezalar yanında, nüfus patlaması yaşanan ülkede güvenlik ve asayiş konusunda ciddi tedbirlerin alınması çağrısında bulunan BKP Merkez Yürütme Kurulu, aksi takdirde, KKTC’nin yaşanacak yer olmaktan çıkacağını savundu.



