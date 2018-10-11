BKP’den Hükümete “Astronomik Zamları Geri Al” Çağrısı

“TÜP GAZ ZAMMIYLA VATANDAŞIN MUTFAĞINA ATEŞ DÜŞÜRÜLDÜ”



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, tüp gaza yapılan yüzde 40 oranındaki zammı eleştirerek, hükümeti “astronomik” olarak nitelediği zamları geri almaya çağırdı.



BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter yazılı açıklamasında, hükümetin, son olarak tüp gaza yüzde kırk oranında zam yaparak vatandaşın mutfağına ateş düşürdüğünü ve zam hükümeti olmak dışında hiç bir icraatları olmadığını kanıtladığını ileri sürdü.



Yiğiter açıklamasında, “İnsanımızın, evinin temel giderlerini, çocuklarının sağlık, eğitim, sağlıklı beslenme gibi zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayacak gücü kalmamıştır. Sorumluluğu olmadığı halde TL kullanımından dolayı Türkiye’de meydana gelen siyasi kaynaklı krizin bedelini ödemek zorunda bırakılmıştır. Sırf hükümet koltuklarında kalmak ve hükümetçilik oynamak adına, Ankara’ya olan ekonomik ve siyasi bağımlılığa kendinden önceki hükümetler gibi bu hükümet de boyun eğmiştir” ifadelerini kullandı.

