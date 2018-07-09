BKP’den Erdoğan’ın Ziyaretine Tepki



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamada, Erdoğan’ın ilk yurtdışı ziyareti Kuzey Kıbrıs’a yapmasının büyük bir talihsizlik olduğunu ileri sürüldü.

Açıklamada, Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin ayaklar altına aldığı, Kanun Hükmünde Kararnamelerle binlerce insanın işten atıldığı, hapishanelerin devrimci, demokrat ve yurtseverlerle doldurulduğu savunuldu.

Açıklamada ayrıca, “2023 yılında Atatürk’ün laik Türkiye Cumhuriyeti yerine, karanlık bir İslam devleti kurma çabası içinde olanlara sevgimiz ve sempatimiz yoktur” denildi.