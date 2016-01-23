BKP’den Bir Heyet HDP 2. Olağan Kongresi’ne Katılmak İçin Yarın Ankara’ya Gidiyor



Birleşik Kıbrıs Partisi’nden (BKP) bir heyet, HDP 2. Olağan Kongresi’ne katılmak için yarın Ankara’ya gidiyor.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Dışilişkiler Sekreteri Salih Rüştü Sonüstün ve Güzelyurt İlçe Örgütü Yöneticisi Abdulhakim Kızartıcı’dan oluşan BKP heyeti, yarın gerçekleşecek Halkların Demokratik Partisi 2. Olağan Kongresi’ne katılmak için Ankara’ya gidiyor.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, Halkların Demokratik Partisi yetkilileri ve bir takım demokratik kitle örgütleri ile de görüşme gerçekleştirip, temaslarda bulunacak olan BKP heyeti, Pazartesi yurda geri dönecek.