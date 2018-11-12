Bkp, Yeni Geçiş Kapılarının Açılmasıyla İlgili Açıklama Yaptı; “selamlıyoruz”





Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasıyla ilgili yayımladığı mesajda, Birleşik Kıbrıs Partisi’nin yeni kapıların açılmasını “selamladığını”, her açılan yeni kapının statükonun yıkılması yönünde atılan bir adım olduğunu belirtti.“Ülkemizdeki fiziki bölünmeyi ortadan kaldırmak temel hedefimizdir” diyen İzzet İzcan, “Kıbrıslılar arasında temel insan ilişkilerini geliştirmek, ekonomik ve kültürel işbirliği artırmak, eksik olan güven ortamını inşa etmek, barışa inanan her yurtseverin öncelikli görevidir” dedi.Gelinen aşamada Kıbrıs sorununun çözümünün esas olduğunun, hiç akıldan çıkartılmaması gerektiğini vurgulayan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yürüttüğü görüşme sürecinin erken zamanda sonuçlanmasını, ve iki liderin, birleşik federal Kıbrıs’a ulaşmak için kararlı adımlar atmasını talep etti.(DOĞ/ŞEB)