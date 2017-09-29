Bkp, Tkp-yg İle İş Birliği Konusunu Genişletilmiş Parti Meclisi’nde Görüştü, Uzlaşma Sağlanamadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)’den 12 Parti Meclisi Üyesi, Genel Başkan İzzet İzcan’ı, “PM’nin aldığı kararı yok sayıp, karar defterine yazılmaması için karar defterini alıp toplantıyı terk ettiği, halen görev süresi dolmamış mevcut PM’yi ortadan kaldırmak için gizlice kurultay çalışması başlattığı ve BKP’yi şahsi şirketi gibi yönetmeye dönük tutum ve davranışlarından dolayı” protesto etti.

12 PM ÜYESİ GENEL BAŞKANI PROTESTO ETTİ: “KARAR DEFTERİNİ ALIP TOPLANTIDAN KAÇMASI KABUL EDİLEMEZ”

“GENEL BAŞKAN, ‘SİYASİ BİR ÜST YAPIDA, ÇATI PARTİSİNDE EN GENİŞ SOL BİRLİKTELİĞİN’ SAĞLANMASI YÖNÜNDEKİ PM KARARINA AYKIRI ŞEKİLDE BKP’NİN TKP-YG LİSTESİNDEN SEÇİME GİRMESİNİ ÖNERDİ, EN GENİŞ SOL BİRLİKTELİK ÇALIŞMALARINI REDDETTİ”

“SALT ÇOĞUNLUĞUN ALDIĞI KARARI BEĞENMEYİP KABUL ETMEYEREK, KARAR DEFTERİNE YAZMAYI REDDEDEREK, TOPLANTIYI TAMAMLAMADAN KAPATTI”

Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)’den 12 Parti Meclisi Üyesi, Genel Başkan İzzet İzcan’ı, “PM’nin aldığı kararı yok sayıp, karar defterine yazılmaması için karar defterini alıp toplantıyı terk ettiği, halen görev süresi dolmamış mevcut PM’yi ortadan kaldırmak için gizlice kurultay çalışması başlattığı ve BKP’yi şahsi şirketi gibi yönetmeye dönük tutum ve davranışlarından dolayı” protesto etti.

BKP PM Üyesi Abdullah Korkmazhan, 12 parti meclisi üyesi adına yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam yapılan genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan’ın, “siyasi bir üst yapıda, çatı partisinde en geniş sol birlikteliğin sağlanması yönündeki Parti Meclisi kararına aykırı şekilde, solda birlikteliğin yalnızca TKP-YG ile mümkün olduğunu ve önümüzdeki seçimlerde BKP’nin TKP-YG listelerinden seçime girmesi yönünde öneride bulunarak siyasi üst çatıda en geniş sol birliktelik çalışmalarını reddettiğini” kaydetti.

Toplantıda 20 kişilik PM’nin 12’sinin yani salt çoğunluğun, ‘kollektif, demokratik ve katılımcı bir örgütlenme anlayışını esas alarak meydanlarda, sokakta ve seçim süreçlerinde birlikte hareket etmek için ortak bir siyasal üst yapıyı, Demokratik Sol Koalisyonu oluşturma’ yönünde bir takım siyasi parti ve örgütler ile yürütülen çalışmaların devam ettirilmesi ve sonuçlandırılması kararı aldığını belirten Korkmazhan, “ancak Genel Başkanın kararı beğenmediği ve kabul etmediği gerekçesiyle, karar defterine yazmayı reddederek, toplantıyı tamamlamadan kapattığını” ifade etti.

BKP PM Üyesi Abdullah Korkmazhan, 12 parti meclisi üyesi adına yaptığı yazılı açıklamada, “uzun bir süredir toplatılmayan” BKP Parti Meclisinin dün akşam BKP Genel Merkezi’nde gündemdeki son siyasi gelişmeler, iş ve güç birliği çalışmaları ve örgütlenme gündemi ile eksiksiz bir şekilde toplandığını, yürütülen iş ve güç birliği çalışmaları konusunda Genel Başkan’ın bilgilendirme yapmasının ardından konunun etraflıca tartışıldığını anlattı.

“GENEL BAŞKAN BKP’NİN TKP-YG LİSTESİNDEN SEÇİME GİRMESİNİ ÖNERDİ, SİYASİ ÜST ÇATIDA EN GENİŞ SOL BİRLİKTELİK ÇALIŞMALARINI REDDETTİ”

Genel Başkanın, “siyasi bir üst yapıda, çatı partisinde en geniş sol birlikteliğin sağlanması yönündeki daha önceki Parti Meclisi kararına aykırı bir şekilde, solda birlikteliğin yalnızca TKP-YG ile mümkün olduğunu ve önümüzdeki seçimlerde BKP’nin TKP-YG listelerinden seçime girmesi yönünde öneride bulunduğunu, siyasi üst çatıda en geniş sol birliktelik çalışmalarını reddettiğini” ifade eden Korkmazhan, yaşananları şöyle aktardı:

“Yapılan değerlendirmelerde PM üyelerinin çoğunluğu Genel Başkanın önerisinin sakıncalarına değinmiş ve kabul edilemez bulmuşlardır. Solda iş birliğinin tek bir partinin çatısı altına girmek olmadığı, esas olanın en geniş sol ve demokratik birlikteliğin ortak bir çatı partisi oluşturarak sağlanması gerektiğinin altı çizilmiş ve PM’nin bu yönde karar üretmesi ve çalışmaların bu yönde yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Bunun üzerine Genel Başkan, PM’nin oylama yapmasını ve karar almasını engellemeye ve toplantıyı kapatmaya çalışmıştır. Genel Başkan’ın bu anti demokratik çabasına rağmen oylama yapılmış ve 20 kişilik PM’nin 12’si (aşağıda isimleri yazılı olan bizler) yani salt çoğunluğu, ‘kollektif, demokratik ve katılımcı bir örgütlenme anlayışını esas alarak, meydanlarda, sokakta ve seçim süreçlerinde birlikte hareket etmek için ortak bir siyasal üst yapıyı, Demokratik Sol Koalisyonu oluşturma’ yönünde bir takım siyasi parti ve örgütler ile yürütülen çalışmaların devam ettirilmesi ve sonuçlandırılması kararı almıştır.

Ancak bu defa da Parti Meclisi kararını beğenmediğini ve kabul etmediğini belirten Genel Başkan, Parti Meclisi’nin aldığı bu kararı, karar defterine yazmayı reddetmiş, toplantıyı tamamlamadan ve diğer gündem maddeleri görüşülmeden toplantıyı kapattığını, bu parti meclisini temizleyeceği tehdidinde bulunarak olağan üstü kurultay çağıracağını ilan etmiş ve karar defterini alarak toplantıdan kaçmıştır.

Bunun yanında, toplantı sonrasında öğrendik ki Genel Başkan, dün akşamki PM toplantısından bir hafta önce, Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi’nden habersiz Olağanüstü Kurultay tarihini hali hazırda 22 Ekim olarak saptamış, kurultayın yapılacağı salonu tutmuş ve çalışmaları kimsenin haberi olmadan başlatılmıştı bile.

Aşağıda isimleri olan BKP Parti Meclisi’nin salt çoğunluğunu oluşturan üyeler olarak, Genel Başkanı, hiçbir demokratik kültür ve siyasi ahlak ile bağdaşmayan, parti tüzüğü ve değerlerini hiçe sayan tutum ve davranışlarından dolayı, tek adam ve ben bilirim ben yaparım anlayışını dayatmasından dolayı,PM’nin aldığı kararı yok sayıp, karar defterine yazılmaması için karar defterini alıp toplantıyı terk etmesinden dolayı, halen görev süresi dolmamış mevcut PM’yi ortadan kaldırmak için gizlice kurultay çalışması başlattığı için ve BKP’yi şahsi şirketi gibi yönetmeye dönük tutum ve davranışlarından dolayı şiddetle protesto ederiz.”

Açıklamada, bu güne kadar partiye ve mücadeleye zarar gelmemesi için birçok anti-demokratik tutum karşısında soğukkanlılıklarını koruduklarını ancak gelinen aşamada bu açıklamayı yapmak ve kamuoyunun bilgisine getirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Korkmazhan, bundan sonra izleyecekleri yolu belirlemek üzere önümüzdeki günlerde gerekli toplantıları yapıp, gereken açıklamaları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

12 Parti Meclisi üyesi şunlar:

“1-Derviş Okan Ünlüyol-BKP PM Üyesi ve Güzelyurt İlçe Sekreteri

2-Abdullah Korkmazhan-BKP PM Üyesi ve eski Genel Sekreteri

3-Kemal Gülercan-BKP PM Üyesi ve Lefkoşa İlçe Başkanı

4-Yazgülü Gürbudak-BKP PM Üyesi ve Gençlik Meclisi Eş Başkanı

5-Abdulhakim Kızartıcı-BKP PM Üyesi

6-Bora Asena-BKP PM Üyesi

7-Ali Polili-BKP PM Üyesi

8-BülentUfuk Bulli-BKP PM Üyesi

9-Sadi Kazafanalı-BKP PM Üyesi

10-Ayten Giritli-BKP PM Üyesi

11-Arif Okçu-BKP PM Üyesi

12-Çağda Haşimoğulları-BKP PM Üyesi”

(ÖK/GUR)