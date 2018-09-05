Bkp Sendikal Platformun Yarın Düzenleyeceği Eyleme Destek Belirtti





Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Sendikal Platform’un yarın saat 18.00’de Lefkoşa’da düzenleyeceği eyleme destek belirtti.BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm federal çözüm yanlılarını eyleme katılarak federal çözüm talebini hep birlikte haykırmaya çağırdı.İzcan, “Kıbrıs’ta huzur ve rahat istiyorsak, barış, demokrasi ve özgürlük politikalarını yükseltmekten ve Ankara’nın boyunduruğundan kurtulmaktan başka yol yoktur” dedi.“Eylemin adresi, Lefkoşa’daki TC Büyükelçiliği olmalı” diyen İzzet İzcan, Türkiye hükümetini de eleştirdi.(DOĞ/HA)