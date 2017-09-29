Bkp, Olağanüstü Kurultaya Gidiyor

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, dün toplanan BKP Genişletilmiş Parti Meclisi’nin ittifak ve güç birliği çalışmaları konusunda konsensüs sağlayamadığını belirtti ve 22 Ekim’de olağanüstü kurultayın toplanacağını bildirdi.

İZCAN: “BKP FACEBOOK SAYFASI ÇALINDI”

Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, dün toplanan BKP Genişletilmiş Parti Meclisi’nin ittifak ve güç birliği çalışmaları konusunda konsensüs sağlayamadığını belirtti ve 22 Ekim’de olağanüstü kurultayın toplanacağını bildirdi.

İzcan yazılı açıklamasında, ülkenin içinde bulunduğu koşullarda geniş iş ve güç birliğinin şart ve gerekli olduğunu belirterek, BKP ve Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) arasında yapılan taslak protokolün genişletilmiş parti meclisine sunulduğunu kaydetti.

“Genişletilmiş Parti Meclisi karar organı olmadığından her hangi bir karar almamıştır. Genişletilmiş Parti Meclisi’nde bulunan bir takım üye arkadaşlar olumlu veya olumsuz görüşlerini ifade etmişlerdir. Herhangi bir görüş birliği ve konsensus sağlanmamıştır” diyen İzcan, konunun aciliyetini de dikkate alarak tüzüğün Genel Başkan’a verdiği yetkiyi kullanarak olağan üstü kurultay çağırdığını açıkladı.

22 Ekim’de toplanacak Olağan Üstü Kurultayın güç birliği konusunda karar alacağını belirten İzcan, bunun yanında parti organları seçimlerinin de gerçekleştirileceğini kaydetti.

BKP FACEBOOK SAYFASI ÇALINDI..

Partinin Facebook sayfasının “çalındığını” da kaydeden İzcan, şifreyi ele geçirenlerin parti sayfasını kullanarak gerçek dışı bir takım yayınlar yapmaya başladığını ifade etti ve kamu oyunun bu yayınları dikkate almamasını istedi.

(UG/GUR)