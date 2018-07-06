Bkp: “kutlu Adalı’yı Saygı Ve Özlemle Anıyoruz”



Lefkoşa, 6 Temmuz 18 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, 6 Temmuz 1996 tarihinde, evinin önünde öldürülen gazeteci – yazar Kutlu Adalı’yı saygı ve özlemle andıklarını belirtti.



BKP Yürütme Kurulu’ndan Kutlu Adalı’nın ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada, Kıbrıs’ta faili meçhul cinayetlerin ne ilk ne de son olacağı ifade edilerek, “Faili belli olan bu cinayetler, derin devlet tarafından, birtakım karanlık odaklar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir” iddiasında bulunuldu.



Adalı’nın son yazısında “Anavatan-Yavruvatan politikasından vazgeçmemiz lazım” diyerek doğru yolu gösterdiği kaydedilen açıklamada, BKP’nin Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığını korumak, ülkeyi bütünleştirip ortak vatana dönüştürmek için kararlılıkla çalışacağı vurgulandı.



Açıklamada, “Tüm demokrasi şehitlerimiz gibi Kutlu Adalı da, tarihteki onurlu yerini almıştır. BKP, dünyadaki tüm işgalleri kınamakta, ezilen, onurlu, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren halkların yanında durmaya devam edecek, Kıbrıs halkının özgürlük mücadelesinin yılmaz bekçisi olacaktır” denildi.



(YIL/HA)

