Bkp Kadın Meclisi: “önleyici Yasal Düzenlemeler Yapılmadan, Polisiye Tedbirlerle Şiddetin Önüne Geçmek Mümkün Değildir”

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, her geçen gün artan şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının toplumda büyük endişe yarattığını kaydederek, “önleyici yasal düzenlemeler yapılmadan, polisiye tedbirlerle şiddetin önüne geçmek mümkün değildir” değerlendirmesi yaptı.

Meclis açıklamasında, “Toplumda şiddet eğiliminin arttığını kaygıyla gözlemlemekteyiz. İçinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal, siyasal koşullar ve insanımıza dayatılan toplumsal dönüşüm politikalarının karşısında acizlik içinde olanı biteni seyretmekle yetinen tüm makamlar yaşananlardan sorumludur” denildi.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Kurucu, “Hükümet, şiddetin önüne geçebilecek yapısal, hukuksal tedbirleri almak ve vatandaşlarının temel insan haklarını korumak, vücut bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Her geçen gün artan şiddet olayları önleyici ve caydırıcı tedbirlerin yeterince alınmadığının ve ülkede güvenlik sorununun kaygı verici bir noktaya ulaştığının en açık göstergesidir” dedi.

Kurucu, “Yıllardır süre gelen bir sorun olan ülkeye giriş çıkışların düzenlenmesi, nüfus politikasının ciddi anlamda gözden geçirilmesi ve Kıbrıs’ın kuzeyinin sorma gir hanı yapısından bir önce kurtulması şarttır” diyerek, kontrol mekanizması doğru çalışmadan, önleyici yasal düzenlemeler yapılmadan sadece tüm sorumluluğu polis ve yargıya yüklemekle sorunların çözülemeyeceğinin ortada olduğunu belirtti.

Kurucu, hükümetten taleplerinin icraata geçerek kangrene dönüşmüş sorunlara çözüm bulunması olduğunu dile getirdi.

(DOĞ/HA)