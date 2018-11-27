banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93517
ALTIN
205.690
DOLAR
5.2738
STERLİN
6.7163
EURO
5.9499
Sungur 9 ay hapis yatacak
Sungur 9 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis...
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Sürek tutuklu yargılanacak
Sürek tutuklu yargılanacak
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

Bkp Kadın Meclisi: “önleyici Yasal Düzenlemeler Yapılmadan, Polisiye Tedbirlerle Şiddetin Önüne Geçmek Mümkün Değildir”

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, her geçen gün artan şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının toplumda büyük endişe yarattığını kaydederek, “önleyici yasal düzenlemeler yapılmadan, polisiye tedbirlerle şiddetin önüne geçmek mümkün değildir” değerlendirmesi yaptı.

Bkp Kadın Meclisi: “önleyici Yasal Düzenlemeler Yapılmadan, Polisiye Tedbirlerle Şiddetin Önüne Geçmek Mümkün Değildir”

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, her geçen gün artan şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının toplumda büyük endişe yarattığını kaydederek, “önleyici yasal düzenlemeler yapılmadan, polisiye tedbirlerle şiddetin önüne geçmek mümkün değildir” değerlendirmesi yaptı.

27 Kasım 2018 Salı 14:20
Bkp Kadın Meclisi: “önleyici Yasal Düzenlemeler Yapılmadan, Polisiye Tedbirlerle Şiddetin Önüne Geçmek Mümkün Değildir”
Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, her geçen gün artan şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının toplumda büyük endişe yarattığını kaydederek, “önleyici yasal düzenlemeler yapılmadan, polisiye tedbirlerle şiddetin önüne geçmek mümkün değildir” değerlendirmesi yaptı.
Meclis açıklamasında, “Toplumda şiddet eğiliminin arttığını kaygıyla gözlemlemekteyiz. İçinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal, siyasal koşullar ve insanımıza dayatılan toplumsal dönüşüm politikalarının karşısında acizlik içinde olanı biteni seyretmekle yetinen tüm makamlar yaşananlardan sorumludur” denildi.
BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Kurucu, “Hükümet, şiddetin önüne geçebilecek yapısal, hukuksal tedbirleri almak ve vatandaşlarının temel insan haklarını korumak, vücut bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Her geçen gün artan şiddet olayları önleyici ve caydırıcı tedbirlerin yeterince alınmadığının ve ülkede güvenlik sorununun kaygı verici bir noktaya ulaştığının en açık göstergesidir” dedi.
Kurucu, “Yıllardır süre gelen bir sorun olan ülkeye giriş çıkışların düzenlenmesi, nüfus politikasının ciddi anlamda gözden geçirilmesi ve Kıbrıs’ın kuzeyinin sorma gir hanı yapısından bir önce kurtulması şarttır” diyerek, kontrol mekanizması doğru çalışmadan, önleyici yasal düzenlemeler yapılmadan sadece tüm sorumluluğu polis ve yargıya yüklemekle sorunların çözülemeyeceğinin ortada olduğunu belirtti.  
Kurucu, hükümetten taleplerinin icraata geçerek kangrene dönüşmüş sorunlara çözüm bulunması olduğunu dile getirdi. 
(DOĞ/HA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor
Sağlık Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor
Sırt ve bel ağrısı ile hastaneye yattı hastaneden cenazesi çıktı
Sırt ve bel ağrısı ile hastaneye yattı hastaneden cenazesi çıktı
Ombudsman Bütçesi Onaylandı
Ombudsman Bütçesi Onaylandı
Deniz: “Türkiye ile ticaret TL üzerinden yapılmalı”
Deniz: “Türkiye ile ticaret TL üzerinden yapılmalı”
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
“famagusta Avenue Garage” Etkinlik Düzenliyor
“famagusta Avenue Garage” Etkinlik Düzenliyor
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Khk Bütçe Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Khk Bütçe Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı
İçişleri Bakanı Baybars Giad Heyetiyle Bir Araya Geldi
İçişleri Bakanı Baybars Giad Heyetiyle Bir Araya Geldi
Brucella zararları ile Ekim ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Brucella zararları ile Ekim ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Sungur 9 ay hapis yatacak
Sungur 9 ay hapis yatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim