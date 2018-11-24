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Bkp Kadın Meclisi’nin 25 Kasım Mesajı… “kıbrıs Türk Toplumunun Artan Siyasi Ve Ekonomik Sorunlar Karşısında Hasta Bir Topluma Dönüştüğünü Üzülerek Görmekteyiz”

KURUCU: “KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN ARTAN SİYASİ VE EKONOMİK SORUNLAR KARŞISINDA HASTA BİR TOPLUMA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİZ”

Bkp Kadın Meclisi’nin 25 Kasım Mesajı… “kıbrıs Türk Toplumunun Artan Siyasi Ve Ekonomik Sorunlar Karşısında Hasta Bir Topluma Dönüştüğünü Üzülerek Görmekteyiz”

KURUCU: “KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN ARTAN SİYASİ VE EKONOMİK SORUNLAR KARŞISINDA HASTA BİR TOPLUMA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİZ”

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:59
Bkp Kadın Meclisi’nin 25 Kasım Mesajı… “kıbrıs Türk Toplumunun Artan Siyasi Ve Ekonomik Sorunlar Karşısında Hasta Bir Topluma Dönüştüğünü Üzülerek Görmekteyiz”
KURUCU: “KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN ARTAN SİYASİ VE EKONOMİK SORUNLAR KARŞISINDA HASTA BİR TOPLUMA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİZ”

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, kadına yönelik şiddetin her biçimini reddettiğini belirterek, KKTC’de her geçen gün artan kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz vakalarının toplumda büyük kaygı ve endişeye neden olduğunu vurguladı.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Kurucu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs’ta her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığını dile getirerek, hükümetin, şiddetin önüne geçebilecek yapısal, hukuksal tedbirleri almak ve vatandaşlarının temel insan haklarını korumakla yükümlü olduğunu belirtti.

Kurucu, artan şiddet olaylarının, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin yeterince alınmadığının en açık göstergesi olduğunu kaydetti.

Kurucu, kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılması, polisin, yargının ve Meclis’in kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirilmesi, şiddet mağduru kadınlar için kadın dayanışma evlerinin ve gereken psikolojik, ekonomik, hukuksal desteği sağlayacak mekanizmanın bir an önce hayata geçirilmesi talebinde bulunarak, kadının yaşamın her alanına eşit katılımının sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Kurucu, yasal düzenlemelerin yanı sıra eğitim sisteminin eşitlikçi, özgürlükçü ve cinsiyetçilikten uzak bir yapıya kavuşturulmasının gerekli olduğuna vurgu yaparak, eğitimin mücadelenin önemli bir boyutu olduğunu ifade etti.

Kurucu, ataerkil yapının sadece kadınlar değil çocuklar ve LGBT bireyler üzerinde de baskı kurduğunu söyleyerek, bunun toplumsal, hatta siyasal bir sorun olduğu görüşünü savundu.

“Kıbrıs Türk toplumunun artan siyasi ve ekonomik sorunlar karşısında hasta bir topluma dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz” diyen Kurucu, tüm sivil toplum örgütlerini toplumsal bir sorun olan şiddete karşı birlikte mücadeleye çağırdı.

(RU/SEL)
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