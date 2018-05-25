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Bkp Kadın Meclisi’nden Çanakkale Kampı Konusunda Açıklama

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 .): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, Çanakkale kampı adı altında düzenlenen etkinliklerin temel amacının toplumsal yapıyı değiştirecek nesiller yaratmak olduğunu savundu.

Bkp Kadın Meclisi’nden Çanakkale Kampı Konusunda Açıklama

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 .): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, Çanakkale kampı adı altında düzenlenen etkinliklerin temel amacının toplumsal yapıyı değiştirecek nesiller yaratmak olduğunu savundu.

25 Mayıs 2018 Cuma 13:09
Bkp Kadın Meclisi’nden Çanakkale Kampı Konusunda Açıklama

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 .): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, Çanakkale kampı adı altında düzenlenen etkinliklerin temel amacının toplumsal yapıyı değiştirecek nesiller yaratmak olduğunu savundu.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter yaptığı açıklamada, geçen yıl ilki düzenlenen Çanakkale kampının kapsamı genişletilerek sürdürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i “Suni İslam’a dayalı örgütlenmelere onay vermekle” suçlayan Yiğiter, Özyiğit’i Bakanlık’ta görevli TC Büyükelçiliği mensubu bulunduğu iddiaları konusunda açıklama yapmaya çağırdı.
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Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta laik demokratik eğitim sistemini ters yüz ederek yerine Suni İslam’a dayalı bir müfredat ikame etmek için çaba içerisinde olduğunu savunan Yiğiter, “Çanakkale kampı adı altında düzenlenen etkinliklerin temel amacı laik toplumsal yapıyı değiştirecek nesiller yetiştirmektir” dedi.

Yiğiter, Hükümete “gerici faaliyetler karşısında” irade ortaya koymaya çağırdı.

(ID/ŞEB)
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