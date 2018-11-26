Bkp:” İlgili Taraflar Görüşme Sürecini Baltalamamalı”

Lefkoşa, 26 Kasım 18 (.): BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in üstlendiği inisiyatifin devam ettiğini, Jane Holl Lute’nin yakında Kıbrıs ve garantör ülkeleri ziyaret ederek, görüşler sunup, ortak bir hedef talebinde bulunacağını belirten Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, taraflardan, yeni konuları tartışmaya açıp süreci baltalamamalarını istedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Rum lider Nikos Anastasiadis’in desantralize federasyon önerileri ile çelişkili açıklamalarının ardından, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, federasyon, desantralize federasyon, konfederasyon ve iki devletli çözüme hazır olduğunu vurgulamasının Guterres Belgesi çerçevesine tamamen aykırı olduğunu, bu tür yaklaşımların çözüme değil, taksime hizmet ettiğini savundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, iki bölgeli federasyon tezinin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şahsi görüşü olduğunu belirttiğini ve “Hem Kıbrıs Türk hükümetinin, hem de Kıbrıslı Türklerin de söz hakkı vardır” dediğini kaydeden İzcan, bunun taraflar arsında ciddi bir çatlağı ortaya çıkardığını savundu şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Akıncı, federal birleşik Kıbrıs hedefiyle, Kıbrıs Türk toplumundan onay almış ve görüşmeleri yürüten seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Görevde olduğu sürece, Kıbrıs Türk toplumunu temsil eder. .BKP Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğini koruyacak federal birleşik Kıbrıs politikasının yanında durmaya devam edecektir”

(YIL/ŞEB)