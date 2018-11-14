Bkp Heyeti Akel’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) heyeti, AKEL’i ziyaret ederek Kıbrıs sorunundaki son siyasi gelişmeler ve doğal gaz konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.



BKP’den verilen bilgiye göre, BKP heyetinde Genel Başkan İzzet İzcan, Genel Sekreter Salih Sonüstün, Dış İlişkiler Sekreteri Ülker Fahri ve Sosyal İşler Sekreteri Münür Özdiren yer aldı. AKEL heyetine Genel Sekreter Andros Kiprianu başkanlık yaptı.



Toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.



“İKİ LİDERE BM İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ”



BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeni bir görüşme sürecini başlatabilmek için temaslar yaptığını, yıl sonu hedefini koyduğunu, çıkacak sonuçlara göre görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına karar verileceğini belirterek, iki lidere de BM ile iş birliği yapma çağrısında bulundu.



“Önümüzde iki yol var; ya federal birleşik Kıbrıs kurulacak, ya da ülke konfederasyon, gevşek federasyon veya iki devletli çözüm adı altında bölünecektir” diyen İzcan, “BKP, birleşik ortak bir vatan arzulamaktadır, bunu sağlayacak çözüm modeli de federasyondur” dedi.



Zamanın giderek daraldığını savunan İzcan, öncelikle doğal gaz konusunun ortamı gerdiğini, yabancı emperyal güçlerin aktif biçimde sürece dahil olmasından endişe duyduklarını vurgulayarak, “Hangi açıdan bakarsanız bakın, sorunun çözümü tek çıkar yoldur” dedi.



“GEVŞEK FEDERASYON SÖYLEMLERİYLE ORTAMI GERMEYİN”



Kıbrıs Rum toplumu lideri Nikos Anastasiadis’e “Gevşek Federasyon” söylemleriyle ortamı germemesi ve Türkiye ile ayrı ve gizli görüşme sürecine girerek, güven bunalımı yaratmaması çağrısında bulunan İzcan, federasyonların siyasi eşitliğe dayandığını hatırlatarak, iki liderin basın üstünden değil, bir araya gelerek, BM ile iş birliği içinde hareket etmesini istedi.



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