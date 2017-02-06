Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Şubat 2017 Pazartesi 14:02

Bkp Genel Sekreteri Sonüstün: “her Can Kaybından Ülkeyi Yönetenler Ve Gerekli Güvenlik Tedbirlerini Almayan İşverenler Sorumludur”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkede artarak devam eden iş kazalarına dikkat çekerek, en erken zamanda gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Bkp Genel Sekreteri Sonüstün: 'her Can Kaybından Ülkeyi Yönetenler Ve Gerekli Güvenlik Tedbirlerini Almayan İşverenler Sorumludur”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 6 Şubat 17 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkede artarak devam eden iş kazalarına dikkat çekerek en erken zamanda gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Çayırova’da bulunan bir beton şantiyesinde meydana gelen ve bir işçinin parçalanarak ölmesine neden olan kazanın işlerin nereye vardığını gözler önüne serdiği belirten Sonüstün, yaşananlardan gerekli önlemleri almayan UBP-DP hükümetinin sorumlu olduğunu savundu.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma Bakanı Ersan Saner’in daha bir hafta önce “Gerekli denetimleri yapsak inşaatların yüzde 99’u durdurulur” dediğine dikkat çekerek, ülkeyi yönetenlerin bu sözlerinin ibret verici olduğunu savundu.

Sermaye kesimlerinin önemli bir bölümünün inşaat ve işyerlerinde almakla yükümlü oldukları tedbirleri almadığını belirten Sonüstün, “Kâr daha fazla kâr hırsıyla yanıp tutuşan bu kesimlerin yaşananlarda sorumluluk ve payları olduğunu” iddia etti.

KKTC’deki iş kazalarının dünya standartlarının çok üstünde olduğunu belirten Sonüstün, hükümeti derhal gerekli denetimleri yapmaya çağırdı.

(RU/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Turhan Korun Hayatını Kaybetti Dr. Turhan Korun Hayatını Kaybetti
Saner, Cidde’ye Gidiyor Saner, Cidde’ye Gidiyor
2017’de Uygulanacak Tarımsal Destek Programı Açıklandı 2017’de Uygulanacak Tarımsal Destek Programı Açıklandı
“boş Değil Hoş Tatil” Etkinliği Başladı “boş Değil Hoş Tatil” Etkinliği Başladı
“soytarılar Okulu” Cumartesi Günü Sahnelenecek… “soytarılar Okulu” Cumartesi Günü Sahnelenecek…
Düç, 100 Baş Körpe Kuzu Satacak Düç, 100 Baş Körpe Kuzu Satacak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Dr. Turhan Korun Hayatını Kaybetti
Eski bürokratlardan, Dahiliye Uzmanı Dr. Turhan Korun hayatını kaybetti.

Haberi Oku