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Bkp Genel Sekreteri Sönüstün Bilbao European Form Toplantısına Katıldı

“TEK ÇIKIŞ YOLU BARIŞ VE FEDERAL KIBRIS’IN OLUŞTURULMASINDAN GEÇMEKTEDİR”

Bkp Genel Sekreteri Sönüstün Bilbao European Form Toplantısına Katıldı

“TEK ÇIKIŞ YOLU BARIŞ VE FEDERAL KIBRIS’IN OLUŞTURULMASINDAN GEÇMEKTEDİR”

13 Kasım 2018 Salı 12:33
Bkp Genel Sekreteri Sönüstün Bilbao European Form Toplantısına Katıldı

“TEK ÇIKIŞ YOLU BARIŞ VE FEDERAL KIBRIS’IN OLUŞTURULMASINDAN GEÇMEKTEDİR”

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Türk Lirası kullanılmasından dolayı Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik çöküntü yaşandığını, tek çıkışın ise Kıbrıs’ta federal bir çözüme ulaşılmasına bağlı olduğunu savundu.

BKP Basın Bürosu’na göre Parti Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 9-11 Kasım tarihleri arasında, İspanya’nın Bilbao şehrinde yapılan siyasi gelişmelerin gündem olduğu Bilbao European Forum toplantısında konuşma yaptı.

Sonüstün konuşmasında, Dünyada yaşanan ekonomik kriz ve Kuzey Kıbrıs’ta TL kullanımından dolayı, Kuzey Kıbrıs’ta “ekonomik anlamda büyük bir çöküntü” yaşandığını ileri sürerek, “Tek çıkış yolu, barış ve federal Kıbrıs’ın oluşturulmasından geçmektedir. Bu bağlamda iki toplum liderinin BM gözetimi altında yeniden başlayan görüşmelerini desteklemekte ve barış ve Birleşik Federal Kıbrıs’a en erken zamanda ulaşılmasını temenni etmekteyiz” dedi.

Sonüstün ayrıca, dünyada Neo-Liberal politikalar sonucu işsizliğin arttığını, kemer sıkma politikaları ile yoksulluğun önünün açıldığını, çalışanların sosyal ve demokratik haklarının budandığını, Avrupa’da milliyetçiliğin artmasının, yabancı düşmanlığını tetiklediğini, Avrupa’ya yerleşen göçmenlerin sorunlarının her geçen gün arttığını söyledi.

Sonüstün, “Sağ politikalara karşı özgürlükçü, eşitlikçi bir dünya anlayışının gelişmesi için sol politikaların örgütlenmesi önemlidir” dedi.

(ID/HA)
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