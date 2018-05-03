Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103070
ALTIN
178.696
DOLAR
4.2289
STERLİN
5.7308
EURO
5.0585
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
Postanede 200 bin TL’lik vurgun
POSTANEDE 200 BİN TL'LİK VURGUN
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Ne bulduysa çaldı
NE BULDUYSA ÇALDI
banner256

Bkp: “dünya Basın Emekçileri İle Dayanışmamızı Vurgularız”

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), “Basını özgür olmayan, demokrasisi gelişmeyen ülkeler gerçek anlamda bir refahı yakalayamazlar” diyerek, tüm dünya basın emekçileri ile dayanışmasını vurguladı.

Bkp: “dünya Basın Emekçileri İle Dayanışmamızı Vurgularız”

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), “Basını özgür olmayan, demokrasisi gelişmeyen ülkeler gerçek anlamda bir refahı yakalayamazlar” diyerek, tüm dünya basın emekçileri ile dayanışmasını vurguladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:46
Bkp: “dünya Basın Emekçileri İle Dayanışmamızı Vurgularız”

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), “Basını özgür olmayan, demokrasisi gelişmeyen ülkeler gerçek anlamda bir refahı yakalayamazlar” diyerek, tüm dünya basın emekçileri ile dayanışmasını vurguladı.

BKP Basın Yayın Propaganda Sekreteri Kâzım Denizci, Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkede basın emekçilerinin yaşadığı sorunların, siyasiler tarafından istismar edildiğini savunarak, bunun devam ettiğini, basın yayın organlarının çoğunun “Kâr daha fazla kâr” peşinde koşan sermaye çevreleri tarafından kullanıldığını ve basın emekçilerinin baskı altında, sosyal güvenceden yoksun çalıştırıldığını ileri sürdü.

Ülkede basın özgürlüğünün olmadığı, özgürce kalemini oynatan gazeteci ve yazarların saldırıya uğradığı, hapse veya cinayetlere kurban gittiği görüşünü dile getiren Denizci, “Basını özgür olmayan, demokrasisi gelişmeyen ülkeler gerçek anlamda bir refahı yakalayamazlar” dedi.

Türkiye’de ve dünyada özgürce düşüncelerini ifade ettikleri için yargılanıp hapse atılan tüm basın emekçileri ile dayanışmasını vurgulayan Denizci, hapislerde olan tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını ve özgür bir ortamda mesleklerini icra etmelerini talep etti.

(TUĞ/ÖK)

               

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktös, Milli Eğitim Denetleme Ve Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Başkanının Görevden Alınarak Kurulun Çalıştırılmasını İstedi
Ktös, Milli Eğitim Denetleme Ve Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Başkanının Görevden Alınarak Kurulun Çalıştırılmasını İstedi
Iı. Yerbilimleri Kongresi Başladı
Iı. Yerbilimleri Kongresi Başladı
Girne dağ yolunda kaza…
Girne dağ yolunda kaza…
Özyiğit, “Geleceğin Eğitimine Bakış“ konferansına katıldı
Özyiğit, “Geleceğin Eğitimine Bakış“ konferansına katıldı
“düdüklüde Kıymalı Bamya” Yarın Akşam Güzelyurt’ta!
“düdüklüde Kıymalı Bamya” Yarın Akşam Güzelyurt’ta!
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...
Bakanlar kurulu toplandı
Bakanlar kurulu toplandı
Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri: “Ayakta duracak takatimiz kalmadı”
Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri: “Ayakta duracak takatimiz kalmadı”
Basın-Sen’den basın özgürlüğü günü mesajı... “silah değil kalem tutuyoruz, susmayacağız“
Basın-Sen’den basın özgürlüğü günü mesajı... “silah değil kalem tutuyoruz, susmayacağız“
MDP’den Akıncı’nın açıklamalarına tepki
MDP’den Akıncı’nın açıklamalarına tepki

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim