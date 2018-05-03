Bkp: “dünya Basın Emekçileri İle Dayanışmamızı Vurgularız”

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), “Basını özgür olmayan, demokrasisi gelişmeyen ülkeler gerçek anlamda bir refahı yakalayamazlar” diyerek, tüm dünya basın emekçileri ile dayanışmasını vurguladı.

BKP Basın Yayın Propaganda Sekreteri Kâzım Denizci, Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkede basın emekçilerinin yaşadığı sorunların, siyasiler tarafından istismar edildiğini savunarak, bunun devam ettiğini, basın yayın organlarının çoğunun “Kâr daha fazla kâr” peşinde koşan sermaye çevreleri tarafından kullanıldığını ve basın emekçilerinin baskı altında, sosyal güvenceden yoksun çalıştırıldığını ileri sürdü.

Ülkede basın özgürlüğünün olmadığı, özgürce kalemini oynatan gazeteci ve yazarların saldırıya uğradığı, hapse veya cinayetlere kurban gittiği görüşünü dile getiren Denizci, “Basını özgür olmayan, demokrasisi gelişmeyen ülkeler gerçek anlamda bir refahı yakalayamazlar” dedi.

Türkiye’de ve dünyada özgürce düşüncelerini ifade ettikleri için yargılanıp hapse atılan tüm basın emekçileri ile dayanışmasını vurgulayan Denizci, hapislerde olan tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını ve özgür bir ortamda mesleklerini icra etmelerini talep etti.

(TUĞ/ÖK)