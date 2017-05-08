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08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:44

Bkp’den Liderlere: “görüşme Sürecini Hızlandırın”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs’ta barış ve federal çözüm için iki lidere “çekinmeden ve korkmadan kararlı adımlar atın” çağrısında bulundu.

Bkp'den Liderlere: 'görüşme Sürecini Hızlandırın”
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs’ta barış ve federal çözüm için iki lidere “çekinmeden ve korkmadan kararlı adımlar atın” çağrısında bulundu.

İzcan bugün yaptığı açıklamada, görüşme sürecinin geldiği aşamayı değerlendirerek, zamanın daraldığını, bu nedenle sürecin hızlanması gerektiğini belirtti.

“Konuşmanın bittiği yerde gerginlik başlar” diyen İzcan, Akdeniz’de sismik araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin bunun en bariz örneği olduğunu kaydetti. Dönüşümlü başkanlık, kararlara etkin katılım, Kıbrıs vatandaşlarının temel insan haklarına saygı gibi konuların tartışma konusu dahi yapılmaması gerektiğini ifade eden İzcan, “Bugün birbirimize çok gördüğümüz bu hakları, yarın hep birlikte arayacak ve yaptıklarımızdan pişman olacağız” dedi.

(FEZ/GUR)

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