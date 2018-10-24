Bkp’den İki Toplumun “çözüm Yanlılarına” Çağrı...

“TOPLUM LİDERLERİ ÜZERİNDE ÇÖZÜM İÇİN SİYASİ BASKI OLUŞTURMA GÖREVİMİZ VAR”



Lefkoşa, 24 Ekim 18 (T.AK): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yarım asırdır devam eden çözümsüzlüğün, sonuca ulaşmayan görüşme süreçlerinin, her iki toplumda Birleşik Federal Kıbrıs’a olan inancı ve isteği sekteye uğrattığını söyleyerek, çözüm yanlılarına “ortak hareket etme” çağrısında bulundu.

Sonüstün, yazılı açıklamasında, “Kıbrıslıların belirleyici olmayacağı bir çözüm, Kıbrıs sorununu yaratanların kendi çıkarları doğrultusunda yapacağı bir çözüm olacaktır” vurgusunda bulundu.

Salih Sonüstün, Kıbrıs’ın iki tarafındaki çözüm ve barış yanlılarına “ortak hareket etme, toplumları yakınlaştıracak, mücadeleyi geliştirecek adımları birlikte atma, toplum liderleri üzerinde çözüm için siyasi baskı oluşturma” görevi düştüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türk toplumunun varlığının, kimliğinin erozyona uğratıldığını, insanların siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerle göç ettirildiğini savunan Sonüstün, “Siyasi erkin ve iradenin kullanamadığı bir ortamda Kıbrıs Rum toplumu barış yapacağı başka bir Kıbrıs Türk toplum bulamayacak” dedi.

(RÇ/HÖ)



