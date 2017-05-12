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12 Mayıs 2017 Cuma 14:16

Bkp’den Hükümete “üreticilerin İflasına Yol Açma” Eleştirisi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümete, üreticilerin iflasına yol açma eleştirisinde bulundu

Bkp'den Hükümete 'üreticilerin İflasına Yol Açma” Eleştirisi
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan hükümete, üreticilerin iflasına yol açma eleştirisinde bulundu.

İzcan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Ülkedeki üretimin desteklenmesi gerekirken devlet ve devlete bağlı kurumların üreticilerin iflasına yol açacak faaliyetler yürütmesi kabul edilemez” dedi.

Elektrik Kurumu’nun bıldırcın üreticisi Sadi Kazafanalı’nın elektriğini, keserek yüzlerce bıldırcın ve 20 bini aşkın bıldırcın yumurtasının telef olmasına sebebiyet verdiğini belirten İzzet İzcan, “Bu anlayış ve yaklaşım, desteklenmesi gereken küçük esnaf, hayvancı, çiftçi gibi üreticilere karşı takınılan düşmanca bir tavırdır” ifadesini kullandı.

İzcan, küçük üreticilerin borçlarını taksitlendirme ve ödeme kolaylığı sağlama yolu seçileceğine, cezalandırmanın seçildiğini savundu. İzcan, “Bu ülkede ihalelerde her türlü yolsuzluğu yapanlar, komisyon almadan ihaleleri sonuçlandırmayan yöneticiler, iş vatandaşa geldiğinde aslan kesiliyorlar” dedi.

(DOĞ/FEZ)

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