Bkp’den Hükümete “üreticilerin İflasına Yol Açma” Eleştirisi

İzcan, küçük üreticilerin borçlarını taksitlendirme ve ödeme kolaylığı sağlama yolu seçileceğine, cezalandırmanın seçildiğini savundu. İzcan, “Bu ülkede ihalelerde her türlü yolsuzluğu yapanlar, komisyon almadan ihaleleri sonuçlandırmayan yöneticiler, iş vatandaşa geldiğinde aslan kesiliyorlar” dedi.

Elektrik Kurumu’nun bıldırcın üreticisi Sadi Kazafanalı’nın elektriğini, keserek yüzlerce bıldırcın ve 20 bini aşkın bıldırcın yumurtasının telef olmasına sebebiyet verdiğini belirten İzzet İzcan, “Bu anlayış ve yaklaşım, desteklenmesi gereken küçük esnaf, hayvancı, çiftçi gibi üreticilere karşı takınılan düşmanca bir tavırdır” ifadesini kullandı.

İzcan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Ülkedeki üretimin desteklenmesi gerekirken devlet ve devlete bağlı kurumların üreticilerin iflasına yol açacak faaliyetler yürütmesi kabul edilemez” dedi.