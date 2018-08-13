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Bkp’den Ekonomi Açıklaması

“TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK KRİZİN NEDENİ SİYASİ… BU KRİZDEN PİYASALARA GÜVEN VEREN POLİTİKALARLA ÇIKILABİLİR”

Bkp’den Ekonomi Açıklaması

“TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK KRİZİN NEDENİ SİYASİ… BU KRİZDEN PİYASALARA GÜVEN VEREN POLİTİKALARLA ÇIKILABİLİR”

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:36
Bkp’den Ekonomi Açıklaması
“TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK KRİZİN NEDENİ SİYASİ… BU KRİZDEN PİYASALARA GÜVEN VEREN POLİTİKALARLA ÇIKILABİLİR”
Lefkoşa, 13 Ağustos 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’deki ekonomik krizin nedeninin siyasi olduğunu söyleyerek, bu krizden ancak demokrasi, hukuk ve dünya ekonomilerine entegre olmuş ve piyasalara güven veren politikalarla çıkılabileceğini söyledi.
Türk ekonomisinin durumunu yazılı açıklamayla değerlendiren İzcan, “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan inat ve ısrarını sürdürmesi durumunda krizden çıkmak mümkün olamayacak” ifadelerini kullandı
Koalisyon hükümetine, “halka güven verecek acil ve seri kararlar alın”, “imkanlar dahilinde kriz masası oluşturun, devlete ait farklı kurumları eş güdüm halinde çalıştırın”, “TL’nin sahibi olan TC hükümet yetkilileriyle çözüm üretecek görüşmeler yapın” çağrısında bulunan İzcan, paniğin ve kaosun işleri içinden çıkılamaz hale getirebileceği konusunda da uyardı.
(RÇ/HÖ)

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