Bkp: “çalışanlara Eğitim Verilmesi, İnşaatların Sıkı Denetlenmesi, İşverenlere Zorunlu Yükümlülükler Getirilmesi Gerekmektedir”

Lefkoşa, 18 Haziran 18 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, inşaatlardaki kazalara yönelik önlemler alınması çağrısında bulundu.
Sonüstün, İsmail Kızıldemir isimli inşaat işçisinin Karpazdaki Concorde Otel’in inşaatından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Bayram günü meydana gelen kazanın, ülkemizdeki çalışma koşullarının durumunu ortaya koyduğunu savundu.
Az gelişmiş ülkelerde iş kazalarının yüksek olmasının tesadüf olmadığını kaydeden Sonüstün, “İş kollarının tehlike sınıflarına ayrılması, işçilerin can güvenliğinin işverenlere bırakılmaması, ILO sözleşmelerine eksiksiz uyulması şarttır” ifadelerini kullandı.
(ID/HA)
Sonüstün, İsmail Kızıldemir isimli inşaat işçisinin Karpazdaki Concorde Otel’in inşaatından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Bayram günü meydana gelen kazanın, ülkemizdeki çalışma koşullarının durumunu ortaya koyduğunu savundu.
Az gelişmiş ülkelerde iş kazalarının yüksek olmasının tesadüf olmadığını kaydeden Sonüstün, “İş kollarının tehlike sınıflarına ayrılması, işçilerin can güvenliğinin işverenlere bırakılmaması, ILO sözleşmelerine eksiksiz uyulması şarttır” ifadelerini kullandı.
(ID/HA)