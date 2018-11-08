Bkp, Bılbao European Forum Toplantısına Katılacak

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, İspanya’nın Bilbao şehrinde yapılacak Bilbao European Forum toplantısına katılacak.



BKP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı yarın başlayacak ve pazar gününe kadar devam edecek.



Sonüstün, forumda, bölgede ve Kıbrıs’taki son siyasi ve ekonomik konuları içeren bir sunum yapacak.



Forumda, dünyada artan işsizlik, yoksulluk, Avrupa’da milliyetçiliğin artması ve yabancı düşmanlığı, Avrupa’ya yerleşen göçmenlerin sorunları ve çözüm yolları, çevre ve ekolojik sorunlar ve kadın haklarına tecavüz konuları tartışılacak.



(ÖZ/FEZ)