Bkp Başkanı İzcan Yağmur Sonrası Yaşanan Mağduriyetle İlgili Yazılı Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 11 Aralık 14 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yağmur yüzünden yaşanan mağduriyetin plansızlık ve programsızlıktan kaynaklandığını söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada “Her alanda olduğu gibi şehircilikte de plansızlık hakim” diyen İzcan, şöyle devam etti:

“Dere yataklarının yönü değiştirilmiş, derelerin üzerine sonuçları düşünülmeden inşaatlar yapılmasına izin verilmiştir. Partizanlık yapılarak dağıtılan usulsüz inşaat izinlerinin, yapılaşmaya uygun olmayan yetersiz altyapıların sonucuna vatandaş katlanmak zorunda kalmaktadır”

Bugüne kadar hükümet edenlerin tümünün yaşananlardan eşit oranda sorumlu olduğunu dile getiren İzcan, “ sistemsizliği bahane ederek sorumluluktan kurtulamazlar. Tek sorumlu kendileridir. Sorumluluğu kabul etmek yerine bahaneler üretmeye devam etmektedirler” dedi. İzcan açıklamasını şöyle tamamladı:

“BKP bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da ittifaklar siyaseti ile güç birlikleri oluşturmaya ve statükonun yıkılması için verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir”

(DOĞ/ÖK)