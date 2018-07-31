Bkp: “afrika Gazetesi Ve Demokrasi Güçlerine Karşı Yöneltilen Faşist Saldırıları Reddediyoruz”

Lefkoşa, 31 Temmuz 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Afrika Gazetesi ve saldırıya maruz kalan demokrasi güçlerinin yanında durmaya devam edeceğini bildirdi.

BKP, ülkede faşizan baskılara dönüşen olayların artarak hız kazandığını savunarak, “Türkiye’deki AKP iktidarının temel insan haklarını ayaklar altına alan politikalarının Kıbrıslı Türklere karşı uygulanmasını reddettiğini” kaydetti.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yazılı açıklamasında, “Çıkış yolu, demokrasi güçlerinin emek, barış ve özgürlük temelinde bir araya gelmesi, antifaşist cephede buluşmasıyla bulunabilir” ifadelerini kullandı.

Sonüstün, “Terörist suçlaması yapılan öğrencilerin sınır dışı edilmesi, Kürtçe müzik dinleyen gençlerin gözaltına alınması, Türkiye üzerinden seyahat eden akademisyenlerin gözaltına alınıp sorgulanması ve Afrika Gazetesi yazarlarına yönelik Türkiye’de dava açılması ülkenin ne hale geldiğini gözler önüne sermektedir. Faşist saldırıların, Kıbrıslı Türkleri hedef aldığı görülmektedir. Türkiye’yi saran karanlık, Kıbrıs’ın kuzeyine de ulaşmıştır” görüşünü savundu.

(RÇ/GÜL)