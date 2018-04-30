Bkp 1 Mayıs Mesajı Yayımladı Ve Mitinge Katılım Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), tüm işçi ve emekçileri Çetinkaya sahasında organize edilen 1 Mayıs mitingine katılmaya çağırdı.

BKP, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak temel amacımızdır” denilen mesajda, “Kıbrıs ve dünyada yaşananlar emek, barış ve özgürlük mücadelesinin bir bütün olduğunu, birlikte verilmesi gerektiğini kanıtlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

(DOĞ/HA)