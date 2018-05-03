BKP, Zamları Eleştirdi!

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), hükümetin elektrik ve akaryakıt fiyatlarına yüzde 14’lere varan zam yapmasının, sıkıntıda olan emekçi kitleleri daha da zora sokacağını kaydetti.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, dün meydanlarda “Emek en yüce değerdir” diyenlerin, astronomik zamlarla toplumda yaratılan umutları yerle bir ettiğini savundu.

Sonüstün, “Dörtlü koalisyon hükümeti, kendinden önceki hükümetler gibi kolay yolu seçerek, halkı cezalandırmıştır” dedi.

“Dövizdeki astronomik artışların, halkın alım gücünü yarı yarıya düşürdüğü bir ortamda, hükümet çareyi zam yapmakta bulmuştur. Sizin bir öncekilerden ne farkınız var?” ifadelerini kullanan Sonüstün, koalisyon hükümetini, ekonominin önünü açacak ciddi bir ekonomik program ortaya koymaya çağırdı.

Ankara’nın ortaya koyduğu ekonomik protokollerle ülkenin yönetilemeyeceğini, bunun zam olarak halka yansımasının kaçınılmaz olduğunu ileri süren Sonüstün, yaşanan ekonomik sıkıntıların ana kaynağının, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve Türkiye’deki hükümetlerin, Kıbrıslı Türkleri kendi çıkarları doğrultusunda rehin tutma politikaları olduğunu iddia etti.

Sonüstün, “Statükonun yıkılması ve çözüme ulaşılması, Kıbrıs Türk toplumunu bu yok oluştan kurtaracaktır” dedi.