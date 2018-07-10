BKP, Zamlar Nedeniyle Koalisyon Hükümetini Eleştirdi!

İZCAN, EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNİ SOKAĞA İNMEYE ÇAĞIRDI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, elektriğe 3 ay içerisinde %47 civarında zam yapan CTP, DP, TDP, HP koalisyon hükümetini, “vicdan ve insanlıktan yoksun bir hükümet olmakla” suçladı.

BKP Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, 4’lü koalisyon hükümetini, yaptığı “korkunç” zamları geri almaya, tüm emek ve demokrasi güçlerini, emekçi örgütleri ve halkı sokağa inmeye çağırdı.

İzcan, hükümete “Hani siz emekten, ezilenden yanaydınız?” diye sorarak, dünyanın hiçbir yerinde 3 ay içinde elektriğe %50’ye varan zamlar yapılamayacağını, yapanların da ayakta kalamayacağını belirtti.

“İŞBİRLİKÇİLİK YAPARAK İKTİDAR OLUNMAZ”

İzcan, “Köklü reformlar yapmayan, yolsuzlukların üzerine gitmeyen, üreticilerin sorunlarını çözmeyen, ‘salla külahı ye pilavı’ cinsi bir yönetimle karşı karşıyayız, işbirlikçilik yaparak iktidar olunmaz” dedi.

Elektrik Kurumu’nun yeniden yapılanmasının, girdi maliyetlerinin düşürülmesinin, verimli çalışma koşulları yaratılarak özerk bir yapıya kavuşturulmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan İzcan, “Halkı ezen, %50’lere varan zamlar yapan, hantal bir yapıya sahip Elektrik Kurumu, halkın malı değildir” ifadelerini kullandı

